Cultuurprijs Nijmegen voor Fenne Saedt: ‘Ze maakt de stad mooier en interessanter’

Fenne Saedt is vooral bekend als motor achter het kunstpodium RUIS in de Hertogstraat. Daar heeft ze een oude kapsalon omgetoverd in een ruimte waar jonge kunstenaars kunnen experimenteren. Ze biedt hen niet alleen een podium, ze zet zich ook in voor hun zichtbaarheid. Daarmee draagt ze bij aan ontwikkeling van talent. RUIS werd in korte tijd een magneet voor jonge kunstenaars.