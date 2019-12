Cursus houten dildo's maken is kerstuitje in Nijmegen: ‘Het leidt tot diepgang’

Voor een tientje strak in het pak of in de lange jurk met een feest-out­fit van de kringloop­win­kel

11:15 HEUMEN/GROESBEEK ‘Dure dagen, die feestdagen’ klinkt het dan. Maar zo duur hoeft het helemaal niet te zijn. Het is even zoeken, maar wie wil gaat de kerst en oud en nieuw tegemoet in een keurig pak of in een lange jurk met echt bontje. En dat voor een paar tientjes.