CWZ-chirurg Mariël Keemers blijft rustig ademhalen: ‘Geen code zwart, maar de rek is er wel uit'

Hardrijder scheurt met 143 kilometer per uur over Graafseweg, waar 50 is toegestaan

6 mei NIJMEGEN - Een snelheidsduivel is woensdagmiddag zijn rijbewijs afgenomen, nadat hij met 143 kilometer per uur over de Graafseweg in Nijmegen scheurde. Hij reed met die snelheid door de bebouwde kom, waar slecht 50 kilometer per uur is toegestaan.