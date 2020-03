CWZ komt met corona-check via app

NIJMEGEN - Het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis start als tweede ziekenhuis in Nederland de mogelijkheid voor een ‘digitale corona-check’. Aan de hand van vragen die patiënten per app beantwoorden over hoesten, koorts, verkoudheid, keelpijn en kortademigheid krijgen ze inzicht of ze mogelijk besmet zijn met het virus.

Het OLVG in Amsterdam was vorige week het eerste ziekenhuis waar dit kon. ,,Vandaag (dinsdag, red.) kunnen mensen in de regio Nijmegen zich via cwz.nl alvast opgeven op een wachtlijst. Om de app te gebruiken, is het niet nodig om patiënt van het CWZ te zijn. In de loop van de week krijgen ze bericht dat de app de lucht in gaat”, licht CWZ-longarts Anneke van Veen toe.

De app komt in deze regio via controle op postcode beschikbaar voor mensen in de gemeenten Nijmegen, Berg en Dal, Beuningen, Wijchen, Druten, West Maas en Waal, Heumen, Mook en Middelaar, Elst, Lingewaard, Overbetuwe, Grave, Cuijk, Mill, St. Hubert, Boxmeer en omliggende gemeenten.

‘Veilig gevoel’

,,Mensen die zich aanmelden, zullen over langere tijd gemonitored worden. We hopen mensen hiermee een veilig gevoel te geven. En ook belangrijk: de druk op de zorg te verlichten”, meldt Van Veen. ,,Het is een simpele methode om mensen die zich zorgen maken, gerust te kunnen stellen als er geen aanwijzingen zijn voor corona. Omdat we bij voorbaat mensen gerust kunnen stellen, ontlasten we de huisartspraktijken.”

Bij serieuze klachten krijgen gebruikers adviezen per telefoon of berichtjes via de app. ,,Wie gebeld wil worden, kan dat aangeven in de app. Maar de app is geen vervanging van reguliere zorg of spoedhulp. Wie ernstig ziek is of een spoedvraag heeft die niet kan wachten, moet zelf contact opnemen met de huisarts”, aldus Van Veen.

,,Gebruikers moeten 18 jaar of ouder zijn”, licht ze verder toe, ,,een koortsthermometer hebben en een smartphone of tablet hebben met Android versie 7 of hoger of Apple versie iOS12 of hoger."