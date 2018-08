CWZ-patiënten in isolement na uitbraak VRE

NIJMEGEN - In het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen is dinsdag op de afdeling Maag-darm-lever de VRE-bacterie aangetroffen. Patiënten worden 'geïsoleerd' verpleegd om verdere verspreiding te voorkomen.

De darmbacterie is op zich niet gevaarlijk voor patiënten, omdat die behandeld kunnen worden met doeltreffende antibiotica. Gevaar is wel dat de patiënten op langere termijn resistent worden ofwel ongevoelig voor de medicijnen. Om verspreiding van de bacterie te voorkomen, neemt het CWZ strenge maatregelen.

,,Deze zomer zijn in veel meer ziekenhuizen uitbraken geweest’’, vertelt een persvoorlichter van het CWZ. ,,Het is niet uitzonderlijk dat dit gebeurt. Maar we volgen wel de strikte richtlijnen om te voorkomen dat het erger wordt.’’

Pas net ontdekt

Patiënten en familie van het ziekenhuis worden zo snel mogelijk per brief geïnformeerd. Mogelijk morgen (woensdag, red.), de uitbraak is pas net ontdekt’’, aldus de persvoorlichter.

VRE ofwel de 'vancomycineresistente enterokok' is een micro-organisme dat ongevoelig is voor het antibioticum vancomycine. Het komt voor bij 5 procent van de wereldburgers als bewoner van de normale darmflora. Bij gezonde mensen is de bacterie onschuldig. Mensen die besmet raken, worden bijna nooit ziek.

In 2012 raakten al eens tachtig patiënten van het CWZ in Nijmegen besmet. Ook toen werden strenge voorzorgsmaatregelen genomen. ,,We zijn vooral bang voor een genetische uitwisseling met andere resistente bacteriën zoals de MRSA. Die is resistent voor bijna alle antibiotica en ook nog eens ziekmakender dan de VRE. Een combinatie van MRSA en VRE betekent dat je als dokter nauwelijks nog antibiotica overhoudt’’, vertelde destijds arts-microbioloog Marrigje Nabuurs.

Crisisberaad

Wereldwijd is dit sinds 1999, toen dit voor het eerst werd beschreven, bij enkele tientallen patiënten gebeurd. Het is vooral oppassen geblazen bij patiënten met verminderde weerstand. Het CWZ had dinsdag crisisberaad om te kijken hoe de VRE-uitbraak het beste kan worden bestreden. In 2012 werden 500 patiënten gescreend op het eencellige diertje.