CWZ: van miljoenentekort naar financieel supergezond binnen 1 jaar

Schreef het CWZ over 2018 (net als in 2017) nog bijna 2 miljoen aan rode cijfers, vorig jaar schoot de balans met 6 miljoen euro flink in de plus. Het ziekenhuis was in 2018 met een zorgwekkend rapportcijfer van een 5 nog nummer 55 in een ‘stresstest’-lijst van de 64 algemene ziekenhuizen in Nederland. In 2019 steeg het CWZ als een raket naar plek 20.