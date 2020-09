CWZ ziet ziekenhuisbedden alweer vollopen met coronapatiënten, andere ziekenhuizen ‘stabiel’

Andere ziekenhuizen in de regio melden ook opnames van coronapatiënten, maar niet in de aantallen die het CWZ heeft. Zo liggen er bij ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede twee mensen met het virus op de ic en vijf met coronaverschijnselen op de verpleegafdeling, een verdubbeling ten opzichte van een week geleden. Het ziekenhuis zegt ook een toestroom te zien bij de polikliniek van mensen met coronaklachten.

Wel gespannen

Rijnstate in Arnhem ziet nog geen toename en noemt de situatie 'stabiel'. Maar medewerkers zijn wel gespannen over wat er komen gaat, meldt een woordvoerder. In het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem en het SKB in Winterswijk gaat het vooralsnog ook nog maar om enkele patiënten die zijn opgenomen, en daar zijn er de afgelopen week geen bijgekomen.

De aantallen patiënten in de ziekenhuizen loopt in den lande dusdanig op dat het Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding woensdag wordt opgestart. Dat centrum moet regelen dat patiënten goed over de ziekenhuizen verdeeld worden. Het CWZ had tijdens de eerste golf relatief veel coronaptiënten, het Boxmeerse Maasziekenhuis - vlakbij brandhaard Uden - had er wonderwel weinig.

Besmettingen in Nijmegen

Het CWZ waarschuwt al langer voor een toename van het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen. Hoogleraar infectieziekten Andreas Voss wijst al weken op dat gevaar , afgelopen weekeind wees arts-microbioloog Bert Mulder van hetzelfde ziekenhuis nog eens op de urgentie voor het nemen van maatregelen vanwege de stijging van het aantal besmettingen in Nijmegen.

,,Als het aantal mensen met Covid in de ziekenhuizen stijgt, is dat een teken dat het aantal besmettingen buiten de ziekenhuizen al veel harder is gestegen. Nijmegen is qua hoeveelheid besmettingen vergelijkbaar met de andere studentensteden in Nederland.’’