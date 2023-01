Cyberaanval op Radboudumc? ‘Nu we weten dat dit speelt, letten we extra op’

Hockeyers van NMHC lopen in de zaal promotie naar hoofdklas­se mis

Het is de zaalhockeyers van NMHC Nijmegen niet gelukt om te promoveren naar de hoofdklasse, het hoogste niveau. De districtskampioen verloor zondag al zijn drie wedstrijden in het landelijke finaleweekeinde in Den Haag.

29 januari