D, F of toch G? Toekennen energielabels zorgt te vaak voor verwarring bij Nijmeegse huurders

Uit (in) de regio Histori­sche biblio­theek Soeter­beeck bespreken in Nijmegen en schilderij van zwerfkei maken in Beuningen

Zin in een avondje muziek of theater, of liever een stevige wandeling in de natuur? In de online rubriek ‘Uit (in) de regio’ vind je diverse tips.

10:25