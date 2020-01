D66-Kamerlid vreest dat ‘truc’ Jerusalem een rem zet op de omschakeling naar gasloos wonen

Ze is bang dat er een achterstand ontstaat in het aardgasvrij maken van woningen nu er nog huizen kunnen worden gebouwd met een gasaansluiting; in 2050 moeten immers alle huizen in Nederland van het gas af zijn.



Talis wil de nieuwbouw in Jerusalem nu nog niet gasloos maken, omdat op dit moment nog niet bekend is hoe de omringende wijk Heseveld in de toekomst verwarmd wordt. De keuze tussen een warmtenet of warmtepompen is nog niet gemaakt. Daarom worden de huizen zo gebouwd dat ze later makkelijk op een van beide gasloze systemen kunnen overschakelen. Tot die tijd blijven ze via aardgas verwarmd. Wel worden ze zeer energiezuinig, label A+. Nu al kiezen voor warmtepompen, zou volgens Talis bovendien 1,8 miljoen euro extra kosten. Dan worden de woningen te duur voor sociale huur, stelt de verhuurder.