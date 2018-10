D66-leider Rob Jetten kan cadeau gegeven speelgoedrobot wel waarderen

Politiek maakt zich zorgen om stille armoede in Nijmegen: 'Werken moet lonen'

12 oktober NIJMEGEN - De Nijmeegse politiek maakt zich zorgen over stille armoede in de stad. Uit een rapportage van het Sociaal Cultureel Planbureau blijkt dat het aantal werkende armen de afgelopen 25 jaar fors is gestegen. In Nijmegen zou het om circa 4.000 inwoners gaan. De PvdA en D66 willen meer aandacht voor deze problematiek.