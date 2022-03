D66 wil in Nijmegen óók met rechtse partij aan tafel: ‘We zijn geen Havana aan de Waal meer’

Oekraïense vluchtelin­gen ook opgevangen op cruise­schip in Nijmeegse Waalhaven

NIJMEGEN - Zo’n 240 Oekraïense vluchtelingen worden binnenkort opgevangen op twee cruiseschepen die in de Waalhaven in Nijmegen komen te liggen. De noodopvang is nodig omdat de verwachting is dat grote groepen vluchtelingen wegens de oorlog vanuit Oekraïne naar Nederland komen.

11 maart