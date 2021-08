D66 wil in Nijmegen proef met legale xtc: ‘Niet wachten op landelijk beleid’

Het is een van de voorstellen waarmee de liberale partij xtc uit de schimmige onderwereld wil halen, zegt fractievolger Jesse Hijink: ,,Alle kleine verbeteringen in het drugsbeleid zijn de afgelopen jaren voortgekomen uit experimenten en door het opzoeken van de grenzen van wat wettelijk is toegestaan. De landelijke politiek heeft de sleutel tot verandering in handen, maar D66 Nijmegen wil daar niet op wachten.”

De discussie rondom recreatief drugsgebruik is opgelaaid na de dood van misdaadverslaggever Peter R. De Vries. Mogelijk is de aanslag gepleegd door criminelen uit het drugsmilieu. Kleeft er aan gebruikers van een pilletje of lijntje coke nu ook bloed aan de handen?

Drugsmanifest

Hijink verwijst naar een door D66 opgesteld drugsmanifest, ondertekend door wetenschappers en advocaten en deskundigen uit de verslavingszorg: ,,Mensen gebruiken nu eenmaal drugs. Daar kun je je ogen voor sluiten, maar het gebeurt. De ondertekenaars van het drugsmanifest verschillen van mening over drugs maar zijn het over één ding eens: reguleren is beter dan verbieden.”

Door drugsgebruik te reguleren, wordt niet alleen de onderwereld buitenspel gezet. Ook is zo beter te controleren of een pil al dan niet vervuild is, aldus de partij. Eerder dit jaar werden in Nijmegen een aantal studenten onwel nadat ze een Tesla-pil hadden geslikt: in de hallucinerende pil zaten grondstoffen die daarin niet thuishoren, bleek na onderzoek.

Volledig scherm De roze Tesla-pillen die in omloop waren in Nijmegen, zijn gevaarlijk. Het risico op ziekenhuisopname is groot, waarschuwt Trimbos. © Trimbos instituut