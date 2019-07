Daar is ie weer in de Spiegelwaal: de blauwalg!

De blauwalg is een bacterie die het goed doet in water tussen de 20 en 30 graden dat rijk aan voedingsstoffen is, met weinig wind en stroming. Dan vormen ze draden die op het water drijven. De provincie Gelderland houdt de waterkwaliteit in de gaten en waarschuwt als het mis is.



Bij het Wylerbergmeer was het de afgelopen jaren zo vaak raak met blauwalg dat de plas wordt uitgebaggerd om de bacterie tegen te gaan. Dat betekent wel dat je er de hele zomer niet kunt zwemmen.



Wie in de komende week verkoeling wil zoeken bij een recreatieplas kan terecht bij de Berendonck, Slijk-Ewijk, de Bemmelse Waard, de Bisonbaai en de Lentse Plas. Bij de laatstgenoemde geldt een ander soort waarschuwing: steil aflopende oevers omdat het laag water is.



Voor kinderen en onervaren zwemmers kan dit gevaarlijk zijn. Ook verderop zijn plassen met schoon zwemwater zoals de Mookerplas, de Groene Heuvels bij Ewijk en de Kraaienbergse Plassen bij Cuijk. Natuurlijk zijn ook de openluchtbaden op de Goffert en Sportfondsenbad West beschikbaar.



Actuele informatie staat op zwemwater.nl