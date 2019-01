Daar stonden de overvallers weer, woensdagavond in de Groenestraat in Nijmegen

Bedreiging met vuurwapen in centrum Nijmegen op klaarlich­te dag

24 januari NIJMEGEN - Donderdagochtend is er bij de politie een melding binnengekomen van bedreiging met een vuurwapen nabij Bakker Bart op de Broerstraat in het centrum van Nijmegen. Wie er met het vuurwapen hebben gedreigd is niet bekend, wel zou het om meerdere daders gaan die zijn weggereden in een zwarte Audi.