Dader dreigvideo Mondial College wilde meer volgers op Instagram

‘Bizar toeval’

Ouders van leerlingen ontvingen nog diezelfde nacht bericht vanuit het Mondial College over de dreigvideo. Ook de dag erna hield de school leerlingen en ouders voortdurend op de hoogte, vervolgt Jansen. ,,Van veel ouders hebben we complimenten gekregen over de wijze waarop wij over deze kwestie hebben gecommuniceerd.”



De rector zegt benadrukt tot slot dat de school in het verleden nooit in verband is gebracht met incidenten: ,,Uit onderzoeken die we onder leerlingen houden blijkt juist dat het gevoel van veiligheid groot is. Door zo’n misplaatste grap wordt onze school tóch in verband gebracht met geweld. Heel vervelend, juist nu veel basisschoolscholieren voor hun middelbare school keuze staan.”



Volgens justitie is de man uit Beverwijk inmiddels weer op vrije voeten. Wel blijft hij als verdachte aangemerkt.