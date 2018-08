Dader Nijmeegs scooterdrama komt niet eerder vrij

Update Henks fietsaccu ontploft: 'De vlammen vlogen achter mijn rug'

17:17 NIJMEGEN - Wijchenaar Henk Smits kreeg woensdagochtend de schrik van zijn leven. Met de elektrische fiets van zijn vrouw reed hij naar zijn werk in Nijmegen, toen de accu opeens in de fik vloog en daarna ontplofte: ,,Ik wist niet wat ik meemaakte. Met kunst en vliegwerk kon ik van mijn fiets af komen. Mijn werkkleding is gesmolten en de boterhammen van het lunchpakketje zijn geroosterd.’’