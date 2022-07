Dag twee Vierdaagsefeesten veel minder druk dan zaterdag, nergens te vol: ‘Relaxte, ontspannen dag’

NEC mede dankzij fraaie goal van Cissoko veel te sterk voor FC Bocholt

WEURT - NEC heeft ook de vierde oefenwedstrijd in de voorbereiding gewonnen. De Nijmeegse club was op De Kamp in Weurt mede dankzij een fraai doelpunt van Ibrahim Cissoko met 4-0 veel te sterk voor het Duitse FC Bocholt.

