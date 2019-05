Dag van het Levenslied: tranentrekkers voor moeders

Danny Panadero, presentator van het middagprogramma, zingt de acts aan elkaar. De sfeer zit er 's middag 14.05 uur meteen in. Artiesten volgen elkaar in rap tempo op. Ieke Theatralala in blauwe galajurk, Brokstukken, de Bluumkes, Barry & de Bonita’s. Klinkt een nummer bekend, dan zingt het publiek mee en wiegt op de maat met de handjes de lucht in.



De bezoekers variëren in leeftijd van 2 tot 82 jaar. De jonge garde tot pakweg 12 jaar wacht in een heuse rij op een handmade suikerspin. Zo niet Jasmijn van de Berg, 14. Zij is op het Valkhof met haar moeder, Debora Muys. Ze komen uit Nijmegen en zijn elk jaar op de Dag van het Levenslied.



,,Ongeacht het weer”, vertelt Debora. ,,Het is mijn cadeau voor Moederdag. We komen speciaal voor Sjon & Sjakkelien, de presentatoren straks tijdens het avondprogramma.” Qua muziek hoort Muys het liefst Ronnie en de razende Ronda’s. Maar da’s niet zo Jasmijns stijl: ,,Ik houd meer van Adèle.”