Dagelijkse douchebeurt onzeker door krapte bij de wijkverpleging

Uitval is groot

In overleg met cliënten bekijken we of het strikt noodzake­lijk is dat iemand elke dag wordt gedoucht of dat we ook een dag kunnen overslaan

Om cliënten toch de noodzakelijke zorg te kunnen blijven bieden, doen de instellingen een beroep op de familie, buren en/of vrienden om bij te springen. ‘Wel adviseren we u het aantal contacten zo klein mogelijk te houden.’ Zij kunnen rekenen op telefonische bijstand of uitleg per beeldbellen van de zorggroepen om zelf zorg te kunnen leveren. Ook met cliënten zelf wordt bekeken of overleg via de telefoon kan volstaan.

Niet meer elke dag douchen

,,Bijvoorbeeld voor het zetten van een spuit bij een suikerpatiënt of de wondverzorging”, zegt een woordvoerster van ZZG zorggroep. Daarnaast zullen sommige zaken niet of minder gebeuren. ,,In overleg met cliënten bekijken we of het strikt noodzakelijk is dat iemand elke dag wordt gedoucht of dat we ook een dag kunnen overslaan. En of de steunkousen kunnen worden aangetrokken door een bekende in plaats van door de wijkverpleegkundige.”