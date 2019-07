Dakloos stel moet tent opbreken: ‘Waar moeten we in godsnaam heen?’

Boosheid om 'afraffelen gemeente­raad’ wegens pri­vé-afspraken

11:21 NIJMEGEN - Het had eigenlijk een avondvullend programma moeten worden, maar uiteindelijk was de Nijmeegse gemeenteraadsvergadering woensdag nog vóór etenstijd afgelopen. Reden: burgemeester Hubert Bruls en meerdere wethouders hadden later op de avond privé-verplichtingen. En dat schoot in het verkeerde keelgat bij enkele gemeenteraadsleden.