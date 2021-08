Dakloze op gestolen brommer opgepakt voor gewapende overval op Jumbo in Nijmegen

De overval vond plaats in de vroege ochtend van 22 juli. Rond half acht arriveerden twee mannen bij de supermarkt aan de Fenikshof. Een van de hen had een vuurwapen bij zich en liep de Jumbo binnen, de andere overvaller hield buiten de wacht.

Vuurwapen

Nadat de kassalade was overhandigd, renden de twee overvallers in de richting van de Voorstadslaan. Bij de overval raakte niemand gewond. De politie wil niet zeggen hoeveel geld er buit is gemaakt en wat precies de rol van de 30-jarige verdachte bij de overval is geweest.