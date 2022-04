Daklozen kunnen tóch blijven in dag- en nachtopvang De Flet, ook meer bewoners welkom

Reden dat sloop voorlopig niet meer nodig is, is volgens de gemeente dat de brandveiligheid is verbeterd.

Extra plekken

De opvang bevindt zich op het terrein van daklozenopvang De Hulsen. Die is hard aan vervanging toe. Volgens IrisZorg verblijven bewoners er in ‘te kleine kamers, zonder voorzieningen als een eigen douche, toilet of keukentje’. De huidige plek wordt daarom gesloopt en in 2024 komt er een nieuw onderkomen. Tijdens de sloop van De Hulsen kan De Flet wél in gebruik blijven.