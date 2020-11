Daklozen, verslaafden en prostituees: de overlast werd te groot in Nijmegen-West

Minder bestralin­gen en minder bijwerkin­gen dankzij nieuw apparaat voor kankerbe­han­de­lin­gen

12 november NIJMEGEN - Met uiterste precisie tumoren bestralen, zodat er zo min mogelijk schade aan gezond weefsel optreedt en er veel minder behandelingen nodig zijn. Dat kan sinds kort in het Radboudumc, waar een nieuw bestralingsapparaat is geïnstalleerd. Op 27 oktober is de eerste patiënt hier succesvol mee behandeld, meldt het universitaire ziekenhuis.