Daklozen, verslaafden en prostituees: politie grijpt in tegen overlast in Nijmegen-West

Frank Boeijen in actie voor in brand gestoken café ’t Paleis: ‘Help Frank uit de brand’

13 november NIJMEGEN - Frank Boeijen komt in actie voor ‘t Paleis, het café in de Nijmeegse benedenstad dat getroffen werd door een brand. Met een filmpje waarin hij een aantal bekende liedjes zingt, zoals ‘Zeg me dat het niet zo is’, ‘Zwart-Wit’ en ‘Kronenburgerpark’ natuurlijk.