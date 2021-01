Daklozenstraat drukker door kou en coronaregels

Misschien komen er schaakta­fels in het centrum: ‘Nijmegena­ren moeten massaal aan het schaken’

18 januari NIJMEGEN - Komen er schaaktafels op Plein 1944, de Waalkade of in het Goffertpark in Nijmegen? Grote kans, want dit idee van Julian van Stee is een van de beste vijf ideeën die in de race zijn om werkelijkheid te worden. Nijmegenaren moeten massaal aan het schaken zijn, vindt hij. Net als in New Yorkse parken. Want schaken kan jong en oud verbinden, zei hij eerder in een interview in De Gelderlander.