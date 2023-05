Dankzij dit robotpak kan Ton (65) veel verder lopen: zondag doet hij mee met sponsorloop Wings for Life

UPDATE Personeel bedreigd in Groesbeeks cafetaria, 41-jarige verdachte snel gepakt: maar was het wel een overval?

Een mes. Bedreiging van het personeel. Geef geld! Een cafetaria in het centrum van Groesbeek is vrijdagavond overvallen. Tenminste, dat stellen getuigen. Maar volgens de politie is nog onduidelijk wat er echt gebeurd is. Wel helder: een 41-jarige man is aangehouden als verdachte.