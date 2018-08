Danny M. voelde zich veilig in 2016: 'Ik ben geen liquidatiedoelwit'

Burgemees­ter sluit woning in Nijmegen wegens gevaar aanslag criminelen

11:20 NIJMEGEN - Op last van de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls is woensdag een woning gesloten aan de 22ste straat van de Hegdambroek in Nijmegen. De bewoners - een gezin met twee jonge kinderen - zijn door de politie op een geheim adres ondergebracht. Aanleiding is de concrete dreiging van een aanslag op de vader van het gezin.