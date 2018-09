NIJMEGEN - Danny M., de vermeende 'telefoonleverancier van de onderwereld', mag niet terug naar zijn woning in Nijmegen. Dat heeft de rechter in Arnhem vrijdag bepaald na een kort geding dat door M. was aangespannen. Ook zijn vrouw en twee jonge kinderen mogen voorlopig niet naar huis.

M. en zijn gezin werden half augustus voor onbepaalde tijd uit hun woning in de Nijmeegse wijk Hegdambroek gezet door burgemeester Hubert Bruls. Reden: angst voor een aanslag. Bruls vreesde niet alleen voor het leven van M. en zijn gezinsleden, maar was ook bang dat buurtbewoners per ongeluk het slachtoffer zouden worden.

,,Ik ben dan ook heel tevreden dat de rechter het terugkeerverzoek van Danny M. heeft afgewezen", zegt Bruls in een reactie op het vonnis. ,,Ik heb namelijk geen redenen om aan te nemen dat de veiligheidssituatie wezenlijk is verbeterd; zijn huis wordt nog steeds bespied door vreemde types."

Kinderen

M. wees tijdens een kort geding, afgelopen maandag, vooral op het belang van zijn twee jonge kinderen. Ook die vallen, net als hun moeder, onder het noodbevel van Bruls en mogen de stad niet in. 'Zij mogen niet naar hun vertrouwde huis, kunnen niet naar school en kunnen familie en vrienden niet ontmoeten', voerde ook de oma van de kinderen bij de rechter aan.

De Arnhemse rechter draagt burgemeester Bruls wel op om te zoeken naar een oplossing, bijvoorbeeld door digitaal onderwijs te regelen. Bovendien moet de burgemeester op basis van de meest recente politiegegevens een nieuwe risico-inschatting maken en zal hij dat om de zoveel maanden moeten blijven doen.

,,Dat was ik al van plan", zegt Bruls. ,,Ik besef heel goed: een huis voor onbepaalde tijd sluiten en een gebiedsverbod voor de hele stad opleggen, dat is een zéér zware en uitzonderlijke maatregel die ik nooit eerder heb hoeven nemen. Toch zie ik het eerlijk gezegd voorlopig niet gebeuren dat M. terug kan naar Nijmegen. Alleen zijn kinderen en hun moeder laten terugkeren? Ook zij lopen risico. En hoe moet dat dan met de basisschool van de kinderen? Hoe kan ik in vredesnaam een complete basisschool laten beveiligen?"

Politiebeveiliging

Wat de situatie extra complex maakt volgens de burgemeester, is dat Danny M. politiebeveiliging nadrukkelijk weigert. ,,Ik hoop van harte dat hij er toch over na gaat denken. De sleutel ligt bij hem." M. zelf liet eerder via zijn advocaat weten het gebiedsverbod sterk overdreven te vinden. Hij zegt geen vijanden te hebben.

Zijn advocaat, Inez Weski, is verbaasd dat burgemeester Bruls zegt dat het dreigingsniveau nog altijd onverminderd hoog is. "Met ons is in ieder geval geen actuele informatie over de risico's gedeeld. Ook niet in de rechtszaal. Wij krijgen tot op heden geen inzage in de stukken."

Weski is blij dat de rechter stelt dat Bruls binnenkort opnieuw een beargumenteerd oordeel moet vellen over het gebiedsverbod voor M. en diens gezin. Dat gebeurt in een gemeentelijke bezwarenprocedure.

Dreiging

Al eerder was er sprake van serieuze dreiging aan het adres van M. Begin 2016 is geprobeerd M.'s woning in brand te zetten. Korte tijd later werd een kogelregen afgevuurd op een naburig huis. De kogels waren volgens de politie voor M. bedoeld. Afgelopen zomer leek een nieuwe liquidatiepoging op handen. De politie onderschepte een auto met daarin een automatisch vuurwapen. De wagen was eerder bij M.'s woning gesignaleerd.

Het openbaar ministerie ziet M. als 'telefoonleverancier van de onderwereld'. De Nijmegenaar leverde met zijn bedrijfje Ennetcom tot 2016 wereldwijd beveiligde telefoons die niet te kraken zouden zijn. De Blackberry's werden volgens justitie door criminelen gebruikt bij drugstransporten, liquidaties, ramkraken.

In 2016 haalde het OM Ennetcom uit de lucht en slaagden specialisten van de politie erin de telefoons en servers tóch te kraken. Sindsdien ligt hij letterlijk onder vuur. Bronnen uit het criminele circuit lieten eerder aan de Gelderlander weten dat er een prijs op zijn hoofd is gezet. Er zou een bedrag van 250.000 euro zijn geboden om hem uit de weg te ruimen.