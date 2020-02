Danny zag hoe een hakbijl werd verkocht aan een 16-jarige in Nijmegen: ‘Meen je dat nou echt?’

Het schoeisel dat Justitie standaard bij zijn uniform levert, zit Danny uit Nijmegen niet lekker. Daarom is de buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) deze week bij Nijmeegs Jopie in de Grotestraat op zoek naar kisten. Terwijl hij ook nog wat thermoshirtjes bekijkt, krijgt hij mee hoe twee ‘jonge gastjes’ gebiologeerd een multitool checken. Het gaat om een heft waarop een hakbijl, zaag en schep kan worden geklikt.



Als Danny merkt dat de verkoper op het punt staat het in zijn ogen potentiële wapen daadwerkelijk aan de jongens te verkopen – het ding ligt als bijl in de vitrine – grijpt hij in. ,,Ik dacht wacht even, er is een hele discussie gaande over wapengebruik onder jeugd en hij gaat doodleuk een bijl verkopen. Ik vroeg die verkoper ook: ‘Meen je dat nou echt, ga je nou echt dat wapen verkopen?’”