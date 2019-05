Daphne Deckers aan de ‘kutkoffie’ en feest voor Suzan & Freek

D66-leider Rob Jetten zat deze week aan de gezonde pastasalade met presentator Splinter Chabot, die voorzitter is van de landelijke JOVD. Behalve een goed gesprek kreeg Jetten daarbij ook nog wat advies: meer met Instagram doen én meer de straat op gaan.

Voor het Achterhoekse duo Suzan & Freek was donderdagavond een feestje. En dat was niet eens vanwege Duncan Laurence die zich kwalificeerde voor de finale van het Songfestival. Nee, ze gaven een mooi optreden weg in een uitverkocht Doornroosje in Nijmegen.

Of het een lekker bakje koffie was is onduidelijk. Maar aan de naam te zien, valt dat te betwijfelen. De van oorsprong Nijmeegse presentatrice Daphne Deckers deelt op Instagram een foto van een wel heel opmerkelijke koffiezaak: Kutkut Coffee. Waar ze het zaakje tegenkwam, is niet bekend.

Een nieuwe single voor Lisa Lois. De Wageningse zangeres heeft deze week haar nieuwste single gelanceerd, Out of my head. Zou het een hit gaan worden?

Ze is niet de enige. Ook Joey Hartkamp uit Arnhem heeft een nieuwe single uit, ‘Ik zie 'n pils'. Het is een samenwerking met Trafassi-Man.

Klaas Jan Huntelaar is trots. En daar heeft de Angerlose Ajax-voetballer alle reden toe. Zijn club klopte in De Vijverberg afgelopen woensdag De Graafschap.

Hé, wie is dit hieronder? Maak kennis met Rowina Ruysdael. De Nijmeegse feestzanger Ronnie Ruysdael heeft zich blijkbaar uitgeleefd met een Snapchatfilter die onlangs viral is gegaan.