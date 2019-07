Dar: ‘Vervelend als afval blijft staan maar we vragen om begrip’

Toekomst­plan: cultuur bereikbaar­der voor iedereen en meer topkunst in de stad

12:40 NIJMEGEN - Het Nijmeegse cultuuraanbod is ‘best oké’ maar echte topkunst zie je niet veel. Het stadsbestuur wil de komende jaren cultuur bereikbaar maken voor meer inwoners en zet daarnaast in op kwaliteit. Of er genoeg geld is, is nog onzeker.