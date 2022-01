David Bowie klinkt maandag uit de Sint Stevenstoren van Nijmegen

,,Ik ben niet echt een fan, maar ken hem uiteraard wel”, vertelt Fiebig. ,,Ik heb vijf nummers van hem uitgezocht: Changes, Where are you now, Absolute Beginners, Life on Mars en Space Oddity als finale. Die nummers klinken heel mooi op het carillon.”

Afgelopen zaterdag - op de geboortedag van de Britse zanger - klonken dezelfde nummers ook al door de straten van Utrecht. Malgosia Fiebig is de vaste beiaardier van zowel de Domtoren van Utrecht als de Stevenstoren in Nijmegen. Zaterdag in Utrecht en maandag in Nijmegen zijn haar vaste speeldagen. Zes jaar geleden speelde ze ook al nummers van Bowie, de dag nadat hij was overleden. Dat was toen ook in Nijmegen. Van de vertolking van Space Oddity vijf dagen later op de Domtoren, werden verschillende filmpjes gemaakt die vaak werden bekeken op YouTube.”

Fiebig heeft een naam om artiesten te eren, kort nadat ze zijn gestorven. Op de carillons van Nijmegen en Utrecht klonken al eerder nummers Prince, Kraftwerk (na de dood van frontman Florian Schneider), Avicci, Little Richard, Ennio Morricone en in oktober 2020 Jump van de in Nijmegen geboren gitarist Eddie van Halen. Toen onlangs het Frans electroduo Daft Punk aankondigde te stoppen, bracht ze een hommage door de wereldhit Happy te spelen.

De beiaardier maakt geen speciale arrangementen van de nummers die ze op de kerkklokken speelt. ,,Ik speel vanaf bladmuziek voor piano. Daar improviseer ik wat omheen.”