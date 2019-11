Davina Michelle heeft stemproblemen en zegt optreden in Doornroosje af

En weer schampt een truck het huis van Bas

9:10 NIJMEGEN - Het is voor Bas Blij een vertrouwd geluid: een truck die de gevel van zijn huis schampt. Gisterochtend was het weer zover. Rond tien uur schampte een chauffeur met zijn vrachtwagen de muur van zijn woonhuis aan de Tweede Oude Heselaan in Nijmegen-West.