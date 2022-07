De aanloop naar de Vierdaagsefeesten: ‘Dit zijn misschien wel de mooiste dagen’

Tinteling

De Vierdaagsetinteling is overal voelbaar. ,,Misschien vind ik de week van de voorbereidingen nog wel de leukste week. Want dan voel je in de stad dat de zomer is ingetreden, dat mensen vakantie krijgen. Dan komen die eerste stoeltjes langs de St. Annastraat en daarna de tribunes. Voor mij is dat eigenlijk al het eerste hoogtepunt”, antwoordt burgemeester Hubert Bruls op de vraag waar hij het meest naar uitkijkt nu de Vierdaagse na twee jaar afwezigheid weer wordt gehouden.