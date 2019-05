De Basis gaat door: Nijmegen krijgt broedplaats voor poptalent

Kort nadat poppodium Doornroosje het oude gebouw aan de Groenewoudseweg verliet en in 2014 in het nieuwe pand aan het Stationsplein trok, is De Basis opgericht. Nijmeegse acts zoals De Staat, Black Bottle Riot en Waltzburg gebruikten het voormalige schoolgebouw om te kunnen repeteren en muziek op te nemen. Zo is daar onlangs Bubble Gum, het nieuwe album van De Staat, ontstaan.



,,Het doel van De Basis is om het iconische gebouw beschikbaar te stellen voor muziekmakers met ambitie en een plan”, aldus Cok Buijs, hoofd bestuur van De Basis.,,Met De Basis staat Nijmegen definitief op de kaart als kweekvijver van nieuw muzikaal talent”, voegt Toine Tax, directeur van Doornroosje, eraan toe.



In 2018 werd een publiekscampagne gevoerd onder de noemer ‘Bouw mee aan De Basis’. Door de aankoop van certificaten kunnen muziekliefhebbers meebouwen en zich verbinden aan De Basis. ‘Een aandeel in popgeschiedenis', noemt De Basis het. De certificaten zijn vrij verhandelbaar en leveren bij positieve resultaten dividend op. Certificaathouders krijgen extraatjes zoals live- en luistersessies, workshops of borrels.



De eerste stap is nu overleggen met de gemeente over de definitieve aankoop van het pand, vergunningen regelen en de bouw voorbereiden. Op 1 juni houdt De Basis een open dag voor muziekmakers en ondernemers die interesse hebben om hun intrek te nemen in De Basis. In de loop van 2020 moet De Basis van start kunnen gaan.