De bekendste moedereend van Nijmegen lijkt terug te zijn op de Grote Markt

Harde conclusie: het Goffertbad is verouderd en heeft een grote opknap­beurt nodig

1 juni Het 69-jarige Goffertbad heeft last van ouderdomsverschijnselen. Ondanks ingrijpende renovaties in 1997 en 2005 ziet het openluchtzwembad er gedateerd uit. Bovendien is niet alle onderhoud op tijd uitgevoerd waardoor een grote opknapbeurt nodig is om alles weer enigszins veilig en toonbaar te maken.