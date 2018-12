De beroemde Coca-Cola-kersttruck komt naar Nijmegen

Gelderse winterspor­ters op weg naar Olympische Spelen van Peking 2022

7:56 NIJMEGEN - Skeletonster Kimberley Bos en freestyle-skiester Isabelle Hanssen hebben vier jaar om via wintersportgebieden over de hele wereld hun besneeuwde pad te vinden naar de Olympische Spelen in Peking. De ene Gelderse wintersporter borduurt voort op succesvolle spelen in Pyeongchang, terwijl de ander de harde lessen van een mislukte kwalificatie in praktijk brengt.