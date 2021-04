De besmettingscijfers trekken een duidelijke grens met Duitsland: hier is dat goed te zien

Kunstwerk naar Dukenburg: afdanker of een mooie kans?

13:45 NIJMEGEN - Voor de lichtblauwe sculptuur Tekening in de lucht op Kelfkensbos is straks geen plaats meer. De gemeente Nijmegen zoekt een nieuwe plek in Dukenburg. Sommige bewoners van het stadsdeel zoeken enthousiast mee naar een geschikte locatie. Anderen mopperen over de afdanker: ,,Wanneer krijgt Dukenburg kunst die voor de wijk is gemaakt?”