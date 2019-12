De boodschap van klimaatwetenschapper Heleen de Coninck: ‘Het is nog niet te laat, maar...’

Geroofd wagengraf uit de Vennen mogelijk al snel gepresen­teerd

12:41 WIJCHEN/ OVERASSELT - Mogelijk komende winter al krijgen liefhebbers van archeologie te zien wat er is gevonden in het zogenoemde wagengraf in de Hatertse en Overasseltse Vennen. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam willen tot die tijd niets kwijt over de bijzondere vondst uit de ijzertijd.