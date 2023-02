De brute moord op Mientje en Mientje zette ook het leven van René, Hemmy en Nel stil

Justitie: 'We zijn Marokko dankbaar"

NIJMEGEN/ARNHEM - De Nijmeegse politie en het openbaar ministerie in Arnhem zijn zeer te spreken over de samenwerking met de Marokkaanse autoriteiten in de Mientjeszaak. „Marokko heeft van meet af aan heel goed meegewerkt. Het was bijna van: u vraagt, wij draaien. We zijn de Marokkaanse autoriteiten erg dankbaar”, zegt officier van justitie Van Veen.

