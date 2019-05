De Buffels: waarom staan ze er nog steeds?

Roken op terras in steeds meer horecaza­ken taboe

10:52 NIJMEGEN - Het rookvrije terras is met een opmars bezig. In Nijmegen zijn sinds deze week twee terrassen helemaal rookvrij. Ook in de Arnhemse horeca zit beweging: twee terrassen van horecazaken zijn ook sinds het voorjaar rookvrij, daar komt deze zomer een derde horecazaak bij.