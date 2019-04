De burgemeester als sheriff: Waar houdt de rol van de burgemeester op?

oproep Oproep: meer scheuren in de muren in Nijmegen-Noord?

12:24 Zes bewoners van woningen in Nijmegen-Noord hebben afgelopen maanden bij de gemeente gemeld dat hun woning mogelijk is verzakt; ze constateren plotseling scheuren in de muur. Het gaat om vier woningen aan de Griftdijk-Noord en twee aan de Vossenpelssestraat en Pelseland.