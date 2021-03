De dader loopt nog vrij rond, maar dit oer-Nijmeegse café begint na de brand hoopvol aan een nieuwe tijd

Het beeld maakte pas echt indruk toen hij het weken na de brand op een tv-scherm zag. De vage grijze man voor de voordeur. De capuchon, de haastige blik over de schouder. Kalmpjes draaien aan de dop van een literfles en die dan leegschenken door de brievenbus. Relaxed, verveeld bijna, de nonchalance van een man die staat te tanken. En dan die steekvlam, waardoor het korrelige beeld van de nachtcamera op kleur schiet.



Vijf maanden geleden is het nu, dat Frank van de Laak op een zondagochtend in oktober zichzelf hoorde zeggen dat ‘dit geen kwajongensstreken zijn’. Iemand had geprobeerd brand te stichten in zijn café, café ’t Paleis aan de Priemstraat, in de schaduw van de Stevenskerk.



Misschien was het een zwaar woord, zei hij. ,,Maar dit lijkt wel een aanslag.’’