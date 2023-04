De dag van de Michelinsterren: Nieuwe Winkel blijft bovenaan staan, ook Regent beloond

update | Met video Na ruim vijf uur einde aan bezettings­ac­tie Nijmeegs ING-kan­toor, politie houdt 7 klimaatac­ti­vis­ten aan

Activisten van Extinction Rebellion hebben zaterdagmiddag even voor 14.00 uur voor de derde keer in een jaar tijd het bankkantoor van ING in Nijmegen bezet. Zes demonstranten zaten uiteindelijk vijf uur lang vastgeketend aan palen in het kantoor. De brandweer moest de politie zaterdagavond helpen om ze weer ‘los te zagen’.