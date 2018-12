De donjon is dood: leve de middeleeuwen

Gelderlan­ders betreuren streep door donjon in Nijmegen

8 december NIJMEGEN - Het is een onderwerp dat lééft in Nijmegen, maar de meningen zijn ernstig verdeeld. Is het erg dat de donjon definitief is afgeblazen? Of juist een opluchting? Op een poll op de website van De Gelderlander waren vrijdagmiddag rond 17.00 uur al meer dan 2.130 stemmen uitgebracht.