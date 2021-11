De dood was iets waarover Judith zich verwonderde, nu is ze ziek en wordt ze gedwongen na te denken over haar eigen einde

In verhalen kan alles. Het verhaal van Judith Peters zou dus het verhaal kunnen zijn van een jonge, beloftevolle wetenschapper, die nog jarenlang toegewijd en zorgeloos onderzoek zou doen naar dat wat haar zo fascineert: de dood. Of, preciezer, hoe na de dood een band kan blijven bestaan tussen de verloren naaste en degene die achterblijft: symbolische onsterfelijkheid. Ze zou het taboe daarover verder proberen te breken, vol interesse in het onderwerp en vol energie.



Maar zo is het niet.



Judith Peters, 30 jaar, is ziek. Ze draagt een onvoorspelbare ziekte met zich mee: NF2 heet het, Neurofibromatose type 2, maar dan weet je nog niks. In haar geval betekent het: zestig tumoren, waarvan de helft in haar hoofd. En op zichzelf zijn die tumoren misschien goedaardig, maar ze liggen naast zenuwen en kunnen dus onomkeerbare schade aanrichten. Ze is slechthorend, kan doof worden. Doof en blind of allebei. Met de angst dat het erger wordt, leeft ze nu sinds een jaar of zes.



Ze vertelt het nuchter. ,,Er zijn bizarre ziektes.”



En toen kwam er nog baarmoederhalskanker bij.