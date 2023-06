De favoriete zomerbiertjes van de beste biertapper van Nederland: Kris van Café Maxim

indebuurt.nlHet is volop zomer in Nijmegen met hoge temperaturen en veel zon. Genoeg reden om met een verfrissend biertje op het terras te zitten. Maar welke kies je? Kroegeigenaar Kris Gerrits van Café Maxim geeft je een aantal tips, want als winnaar van het NK Biertappen weet hij als geen ander welke biertjes perfect zijn voor de zomer.