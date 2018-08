De Gebroeders Van Limburg krijgen hun echte naam terug

Het Gebroeders Van Limburg Festival wijzigt ook de naam, maar wordt komend weekeinde nog onder de naam gehouden die bij het grote publiek bekend is. In 2019 wordt het 'eerste' Gebroeders Van Lymborgh Festival een feit.



Herman, Paul en Johan van Lymborgh, geboren in Nijmegen tussen 1385 en 1388, waren de oudste zonen van beeldsnijder Arnold van Lymborgh en woonden in de Borchstraat (tegenwoordig Burchtstraat). Hun familienaam verwijst naar de stad van hun voorouders: Lymborgh, gelegen in België tussen Aken en Luik. Die stad heet tegenwoordig Limbourg (in het Nederlands: Limburg).