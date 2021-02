De geest is uit de fles met de coronamaatregelen: waarom maakt Bruls nu ook een draai?

Ze belden aan, drongen binnen, knevelden moeder en dochter en dreigden met pistool: vier jaar cel voor overval

25 februari ARNHEM/NIJMEGEN - Een 25-jarige man uit Antwerpen is donderdag veroordeeld tot 4 jaar cel voor een gewapende overvalpoging waarbij een moeder en 14-jarige dochter aan elkaar werden vastgebonden en met een vuurwapen bedreigd. Dat gebeurde in een woning aan de Zwanenveld in Nijmegen 23 mei 2018. De officier van justitie had 4 jaar cel geëist.